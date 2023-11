Cum să nu vă certați de la mâncare, lecția Xiaomi Smart Pet Food Feeder. Sfaturi despre cum anume să abordezi situația culinară cu jumătatea ta mai bună încă n-avem, dar în ceea ce privește animăluțul tău de companie lucrurile sunt, din fericire, ceva mai simple: știe ce vrea să mănânce, și știe când vrea să mănânce: cât de des se poate!

Și acum lucrurile sunt și mai simple pentru că avem dispensere de mâncare foarte inteligente. Cum ar fi acest gadget de la Xiaomi, foarte sugestiv numit Smart Pet Food Feeder. Și care este, din câte poți vedea, și foarte arătos!

Design și construcție

Pentru că vorbim despre un gadget pe care să-l ții cât mai la îndemână (pentru companionul tău) prin casă, Xiaomi chiar și-a dat interesul ca Smart Pet Food Feeder să fie cât mai puțin intruziv în căminul tău și cât mai plăcut vederii, iar eu cred că le-a reușit. Practic, dacă vrei, partea de feng shui este un bonus binevenit în cazul acestui dispenser, chiar dacă n-o fi un atribut prioritar în procesul de achiziție.

Mai important însă e faptul că a fost gândit să reziste… presiunilor. De exemplu, bolul de mâncare, din oțel inoxidabil, ușor de îndepărtat și de spălat, este pus într-un suport care se prinde cu magneți de corpul aparatului, astfel încât să fii sigur că atunci când vine masa, o să pice tot timpul unde trebuie. Magnetul este suficient de puternic, iar dacă totuși companionul tău blănos reușește să-l desprindă, vei primi o notificare pe aplicația de pe telefon.

Iar alimentatorul, adică fanta prin care este eliberată mâncarea, a fost proiectat astfel încât să protejeze lăbuțele animalului de companie în cazul în care negocierea cu dispenserul devine… fizică. Acesta se retrage dacă detectează rezistență. Iar cablul de alimentare este și el rezistent la mușcături excesive. Un detaliu enervant probabil pentru companionul tău, dar îmbucurător pentru tine.

Ca dimensiuni, aparatul are aproape 39 de centimetri înălțime, 18 centimetri grosime (sau adâncime) și 31 de centimetri lățime.

Depozitare hrană

Rezervorul de mâncare al lui Smart Pet Food Feeder are un volum de 3,6 litri, iar asta coincide cu circa 1,8 kilograme de hrană uscată, sau provizii pentru circa 20 de zile.

Și am să pun accent pe „uscată” aici pentru că Xiaomi s-a asigurat că așa va rămâne cât timp stă în aparat. Capacul are garnitură din silicon, care să etanșeizeze hrana. Apoi, în compartimentul cu alimente aparatul are suport cu cartușe desicante, înlocuibile. Iar distribuitorul circular de mâncare are și el o garnitură sferică. Pe noi ne-a convins: hrana uscată chiar va fi uscată!

Și în cazul în care te întrebi cât de des trebuie să schimbi cartușul desicant, o dată pe lună ar fi ideal.

Să vorbim despre mâncare atunci

Xiaomi Smart Pet Food Feeder a fost gândit pentru a servi ca dispenser pentru pisici sau căței de talie mică și medie, așa că nu este recomandat, de exemplu, pentru pui cu vârsta mai mică de trei luni sau pentru câini foarte… bine crescuți.

Pentru ca procesul de eliberare a hranei să se desfășoare fără vreun fel de emoție, ideal ar fi ca bobițele de mâncare să fie de formă circulară, nu înstelată sau foarte colțuroasă, iar diametrul lor să fie cuprins între 5 și 12 mm. Ca să nu stai cu rigla după tine, poți să iei ca referință o baterie AAA, care are diametrul de 10 mm.

Funcționalitate și conectivitate

Aici lucrurile sunt cât se poate de simple: îți instalezi aplicația Xiaomi Home — disponibilă pe toate platformele —, faci pairing cu Smart Pet Food Feeder și de aici verifici în timp real situația. Poți chiar să o setezi să primești notificări atunci când aparatul eliberează mâncare — atunci când rămâne fără mâncare în rezervor te va notifica oricum. Și îi poți activa modul „child lock”, astfel încât butonul de pe aparat prin care eliberezi mâncare să nu funcționeze. Cu toate că, dacă se ajunge aici, dă-mi voie să te felicit, ai un pet foarte, foarte smart!

Tot din aplicație poți să creezi un program de eliberare de hrană, iar dacă nu știi cât ar trebui să primească, să știi că ai și o bază de date cu pets, așa că primești chiar de la aplicație sugestie de program de mâncare. Dar cum animăluțele noastre de companie sunt fiecare unice în felul lor, cel mai bine ar fi să te consulți cu veterinarul în privința asta. O „porție” de hrană are 5 grame, așa că de aici totul este un calcul incremental de 5.

Și pentru că poți controla de la distanță gadgetul, asta te scapă și de o mare grijă atunci când pleci de acasă mai multe zile: vei ști sigur când și mai ales câtă hrană primește petul tău. Iar în cazul în care anxietatea ta deja se gândește la situații neplăcute — „Păi și dacă se ia curentul și/sau internetul?” —, Xiaomi s-a gândit deja la asta, așa că a dotat Smart Pet Feeder cu un sistem de siguranță: baterii direct în aparat. Iar programul de mâncare este și el salvat în aparat. Problemă rezolvată!

Merită să-l cumpăr?

Probabil că nu-ți dai seama cât de mult ai nevoie de un dispenser de mâncare până când nu ajungi să-i vezi potențialul, iar Xiaomi Smart Pet Food Feeder este pregătit nu doar să te ajute să menții nutriția petului tău în parametri optimi, dar îți face viața mai ușoară și atunci când ești plecat de acasă pentru perioade mai lungi. Iar simplitatea în operare prin intermediul aplicației nu-ți face viața doar mai ușoară, dar și mai simplă. Pentru asta, Xiaomi Smart Pet Food Feeder este, în cărțile noastre, un SuperGadget.

Și poți să îl iei ușor de pe site-ul Vodafone sau din magazine. Găsești super reduceri iar, dacă ai deja un abonament Vodafone, poți să îți iei un Xiaomi Smart Pet Food Feeder direct pe acel abonament. Află detalii de pe Vodafone.ro