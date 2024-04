Kickstart de primăvară! | Unboxing Xiaomi Electric Scooter 4 Pro și Xiaomi Watch 2 Pro

A venit primăvara, s-a încălzit vremea, înverzesc copacii, practic natura te cheamă în aer liber! Dacă și tu simți la fel, atunci probabil că deja cauți gadgeturi care să te ajute să petreci cât mai mult timp pe-afară. Foarte bine, pentru că și eu am aici supergadgeturi care să-ți facă viața mai frumoasă și, după caz, mai ușoară! Ca o achiziție de pe Vodafone EasyTech, unde găsești acum un pachet cu care să-ți începi primăvara în forță: o trotinetă foarte performant — cu cablu de blocare — și un ceas foarte smart.

Numele lui Xiaomi Electric Scooter 4 Pro este sugestiv, deja știi despre ce vorbim: despre o trotinetă electrică. Ce poate nu știi încă, dar îți spun eu acum, sunt chestiile care-l fac un accesoriu nemaipomenit pentru ruta zilnică acasă-birou-acasă, sau pentru plimbări până la, și prin parcuri în weekend.

În primul rând: e ușor și e pliabil. Cadrul este înclinat aerospațial, din aluminiu extrem de rezistent, trotineta cântărește 17 kilograme cu totul și, mulțumită acestui design, nu ocupă mult spațiu în dulap sau în portbagajul mașinii. Nu-i rău, având în vedere că bateria de 446 Wh inclusă în cele 17 kilograme și te poartă până la 45 de kilometri cu un plin.

Încărcarea? N-ai cum s-o ratezi! Deschizi aici, apropii cablul și conexiunea se face magnetic. Îl lași peste noapte la încărcat în priza de-acasă și în 8-9 ore e full din nou! Și ca să dormi tu liniștit cât se încarcă, Xiaomi a pus șase filtre de securitate pe baterie, de la protecția dublă împotriva supraîncărcării la protecție împotriva scurtcircuitului, a suprasarcinii sau a modului de funcționare defectuos. Foarte multă protecție aici!

Motorul lui Xiaomi Electric Scooter are aproape un cal-putere și te propulsează până la 25 km/h, dar ai aici, pe tabloul de bord, mai multe moduri de rulare: trei! Unul pentru zone pietonale, unde viteza e limitată la 6 km/h, unul „relaxat” și un mod de rulare SPORT! Apeși scurt pe butonul ON/OFF și schimbi între ele.

Pe lângă modurile de rulare și afișarea vitezei, pe tabloul de bord găsești și informații privind starea bateriei, starea de blocare sau dacă ai luminile aprinse sau nu. Farul este puternic, are 2,5 W, dar are un unghi de difuzie gândit astfel încât să nu-i deranjeze pe ceilalți. Dacă ai far, ai și stop!

Dar hai să-i dăm Start!

Noua generație Xiaomi Electric Scooter 4 Pro este ușor mai mare — ghidon mai înalt, ampatament mai mare, placă mai lată — ceea ce-l face mai confortabil întru totul. Aici contribuie și mânerele mai lungi, îmbrăcate cu material aderent, dar și roțile care au crescut în dimensiuni: au 25.4 cm.

Și să știi că vine pregătit și să facă față provocărilor din oraș: nu doar că face 55 de kilometri cu un plin și merge cu până la 25 km/h, dar poate urca pante cu înclinație de până la 20%, iar sunt încălțate cu anvelope fără cameră, cu autoetanșare, ca să nu duci grija penelor.

Iar când pui frână, sistemul E-ABS se asigură, pe de o parte, că roțile nu se blochează, și pe de alta, că energia eliberată la frânare nu se pierde: da, da, vorbim aici de un sistem de frânare regenerativă! Frâna de pe spate e pe disc — și acesta a fost mărit, are acum 13 centimetri în diametru.

Găsești toate informațiile despre trotinetă — și toate funcțiile disponibile de la distanță — în aplicația dedicată Xiaomi Home, ocazie cu care-ți voi spune alt lucru cu care se laudă Electric Scooter 4 Pro: este prima trotinetă electrică din lume care să obțină ratingul maxim de securitate de la experții din domeniu. Practic, nimeni nu poate atenta la software-ul trotinetei.

Și că tot vorbim de securitate, uite un accesoriu original cu care te asiguri că nimeni nu atentează nici fizic la noua ta trotinetă electrică! Are un cod format din 5 cifre, iar asta înseamnă 100.000 de combinații posibile, de 10 ori mai mare decât în cazul unui cod din 4 cifre. E clar, cineva sigur s-ar plictisi să le încerce pe toate. Iar dacă atentează fizic la cablu, o să fie descurajat de oțelul durabil din care e confecționat.

În cazul în care vă întrebați de ce mă tot uitam la ceas în drum încoace, o să vă zic acum: verificam navigația Google Maps pe acest Xiaomi Watch 2 Pro, care are ca sistem de operare Wear OS, iar asta înseamnă suita de aplicații Google și, desigur, magazinul Google Play.

Și pentru că are suport 4G LTE și near-field communication, nici nu trebuie să mai iei portofelul sau telefonul cu tine când ieși la alergat, de exemplu. Ai cardul aici, prin Google Pay. Trebuie doar să îți activezi serviciul One Number de la Vodafone și ceasul tău Watch 2 Pro devine o extensie a telefonului. Nu poate el să facă poze, dar știe să facă restul: apeluri telefonice, navigație, muzică, le găsești pe toate aici. Rulează fin toate, pentru că Watch 2 Pro are procesor Snapdragon W5+, cu patru nuclee. Și 2 GB de memorie de lucru, alături de 32 GB de memorie de stocare, ca să ai loc berechet pentru aplicații și pentru widgeturi.

Ecranul AMOLED de 1,43” e ușor lizibil și are mare de personalizare, ca să te asortezi cu el indiferent de situație. Aici găsești, pe lângă widgeturile cu informații despre vreme, locație sau calendar, și 150 de programe de exerciții. O fi el Watch 2 Pro elegant ca design, dar este și foarte bine pregătit pentru sport, sau pentru viață mai sănătoasă în general: are o mulțime de senzori pe care-i pune la treabă pentru monitorizarea precisă a parametrilor, de la ritmul cardiac la oxigenul din sânge, la compoziția corporală, somn sau chiar nivel de stres!

Bateria? 495 miliamperi-oră, adică autonomie maximă de 65 de ore. Mai mult decât pot să fac eu sport, asta-i clar.

Bun, acum că sunt echipat corespunzător pentru primăvară, chiar pentru sport aș putea spune, mă duc să văd cât de sus pot să ridic ritmul cardiac!