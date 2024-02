JBL Bluetooth Speaker Go 3

De la apariția căștilor, am adăugat vieților noastre și coloană sonoră in real time, fără să mai trebuiască să apelăm la imaginație ca să fredonăm piesele preferate. Dar sunt și situații când coloana sonoră merită împărtășită cu alții, iar pentru asta avem acum boxe portabile. JBL Go 3 este una dintre ele și totodată una dintre cele mai mici de pe piață, ceea ce înseamnă că e ușor să dai ton petrecerii atât în drumeții cât și la cabana pe care ți-ai rezervat-o cu prietenii la munte! Apropo de ușor: JBL Go 3 e ușor de găsit, ușor de plătit și ușor de folosit, ca orice supergadget pe care-l găsești în catalogul Vodafone Easy Tech. În plus, o poți lua pe aceeași factură cu alte device-uri. Vezi detalii pe vodafone.ro

Nu trebuie să o analizezi mult ca să-ți dai seama că JBL Go 3 se pretează de minune activităților outdoor, începând de la designul foarte colorat (există mai multe opțiuni de culoare aici) la construcția durabilă a carcasei, care vine cu suprafețe textile și cu inserții cauciucate. Și nu doar arată ca un gadget rezistent: Go 3 are rating IP67, adică oferă protecție atât la praf cât și la apă. Rezistă până la 30 de minute în apă de până la un metru adâncime, ceea ce pentru tine înseamnă că o poți spăla sub jetul de apă fără nicio problemă. În plus, vei găsi Go 3 ca fiind minunată pentru drumeții sau pentru ieșiri cu prietenii pe la vreo cabană izolată din munți: are dimensiuni compacte (8,6x6,8x4 centimetri) și cântărește doar 200 de grame, adică o poți agăța de rucsac sau chiar băga în buzunar, dacă e cazul. De exemplu când ieși la alergat și ai nevoie de Eye Of The Tiger pentru inducerea în starea potrivită.

JBL Go 3 face fix ceea ce-ți promite să facă: animă prin sunete oriunde o iei cu tine. Pentru asta ai nevoie de un dispozitiv emițător (un telefon mobil, în cazul ăsta) la care să se poată conecta prin Bluetooth. Având în vedere dimensiunile compacte, boxa este și ea mică, are 4,2 Wați, însă are glas impresionant pentru dimensiunile ei (emite pe o frecvență de 110 Hz - 20 kHz). Cât timp nu te aștepți la bass de Boombox, o să fii încântat de calitatea sunetului acestui dispozitiv mic cât o palmă. Bateria oferă autonomie de playback de până la 5 ore și se încarcă în 2,5 ore, așa că dacă drumețiile tale sunt mai lungi de atât, o să atentezi probabil la bateria externă — pe care oricum o cari cu tine în situațiile astea.

Nu are foarte multe butoane JBL Go 3, că nici n-are nevoie de ele: ai comenzi ușor de găsit (pentru că sunt reliefate) de Play, Volume + și Volume -, iar dacă vrei să sari melodia, apeși de două ori pe Play pentru a trece la următoarea. Pe lângă acestea trei, mai ai două butoane, unul de Power On/Off și unul de pregătire a conexiunii Bluetooth. Simplu!

Probabil că ai fost de multe ori în situația în care ți-ai fi dorit ca petrecerea ad-hoc cu prietenii să fie animată de ceva mai mult decât difuzorul unui telefon mobil, așa că deja știi răspunsul. Unde mai pui că dimensiunile compacte și prețul accesibil sunt criterii bifate cu brio de JBL Go 3.