Să-ți cumperi un gadget purtabil Huawei este un proces la fel de satisfăcător ca personalizarea în sine a produsului, asta pentru că Huawei are în vitrina sa online nu doar o gamă foarte variată de produse — de la ceasuri high-end la brățări de fitness și tracking — dar și versiuni de prezentare diferite pentru fiecare în parte.

Să luăm, de exemplu, acest nou Watch GT 4, care prin designul său exprimă foarte convingător mantra „Fashion Forward” a producătorului chinez. Așa cum îi zice și numele, este a patra generație a seriei GT și, cum probabil te-ai aștepta, aduce mici dar multe îmbunătățiri. Să le luăm pe rând, așadar!

Design și construcție

Azi avem la test acest smartwatch de la Huawei, WATCH GT 4, care are brățară din flor… flur… fluoroelastomer. În industrie e cunoscut ca FKM, așa că o să-i zicem așa de acum încolo, că e mai simplu. Ce este FKM? E un cauciuc sintetic rezistent la căldură, chimicale și uzură. Ceea ce-l face nemaipomenit de potrivit pentru acest smartwatch, care vine cu o mulțime de feature-uri pentru o viață activă.

Dar e bine să știi că găsești Watch GT 4 și în versiuni mai elegante, fie cu curea din piele sau compozită, sau chiar cu brățară metalică. Cu toate că numitorul comun aici rămâne carcasa octogonală, este evident că fiecare dintre aceste versiuni de Watch GT 4 îi conferă un caracter personal.

Carcasa octogonală este specifică versiunii de 46 mm, în timp ce pentru dimensiunea mai mică, de 41 de milimetri, primești carcasă circulară, elegantă. Nu, nu este greșit gândul că versiunea de 46 mm este bărbătească și cea de 41 mm este dedicată femeilor — până la urmă, aici găsești funcții specifice precum monitorizarea ciclului menstrual și a perioadelor de ovulație.

Cert este că indiferent ce versiune îți cumperi — suntem în 2023, totuși, nu mai judecăm — vei primi cea mai elegantă iterație de Watch GT de până acum. Și nici pe partea de finisări și asamblare nu ai ce să-i reproșezi. Iar dacă chestii mai sofisticate, Huawei are pentru tine Ultimate Series, care e vârful de gamă.

Ecran

Huawei Watch GT 4 își păstrează ecranul AMOLED minunat de pe generația anterioară, cu rezoluție de 466x466 pixeli și o densitate de 326 PPI. În traducere pentru utilizator, asta înseamnă un afișaj crystal clear chiar și pentru cele mai mici detalii, culori foarte vii și contrast foarte puternic, care face ecranul lui Watch GT 4 ușor de citit oriunde, independent de ambientul de lumină.

Dar asta nu înseamnă că nu s-a schimbat nimic la capitolul ăsta, pentru că grafica este nouă, mult mai user-friendly, pentru că mărește gradual dimensiunea unei iconițe pe măsură ce o centrezi pe ecran. Asta sporește lizibilitatea și ajută la trecerea între aplicații atunci când ești pe fugă. Literalmente pe fugă! Cât despre promptitudine și interacțiune tactilă, Watch GT 4 se mișcă excelent și este foarte precis în utilizare.

Ți-am zis cât de personalizabil e? Ai de ales între 25.000 de „fețe de ceas” predefinite, plus că îți poți face tu după bunul plac „spațiul de lucru” pe Watch GT 4, astfel încât să-ți afișeze cele mai relevante informații pentru tine. Un lucru e cert: n-ai cum să te plictisești vreodată de ceasul ăsta.

Performanțe, funcții, conectivitate

Fie că vrei să dai jos kilograme prin nutriție, sau să bifezi acei 5 kilometri de alergare sau cei 10.000 de pași pe zi, WATCH GT 4 îți vine în întâmpinare cu senzori de tracking și mai preciși ca înainte, de la cei care-ți măsoară ritmul cardiac până la cei GPS.

Înăuntrul carcasei ăsteia mișto desenate găsești giroscop, accelerometru, monitor de ritm cardiac, barometru, compas, pulsoximetru și termometru. Și un sistem de tracking prin GPS care e cu 30% mai precis. Iar toți senzorii pe care i-am enumerat adineaori, împreună cu un sistem algoritmic nou, TruSeen 5.5+, care se folosește și de AI, transformă Huawei Watch GT 4 într-un gadget uimitor de precis nu doar în activitățile de peste zi, dar și noaptea: tehnologia TruSleep 3.0 este capabilă să analizeze nu doar ciclurile de somn, dar poate să și depisteze eventuale semnalmente de apnee.

Ca să-ți fie mai ușor de folosit peste zi, ceasul îți arată progresul zilnic prin trei Activity Rings, iar dacă le completezi, primești și o medalie! Iar dacă vrei să-ți urmărești îndeaproape nu doar consumul de calorii, dar și aportul acestora, poți să-ți treci în condică ce mănânci, iar Huawei WATCH GT 4 îți arată cum stai cu caloriile în oricare moment al zilei. Cât despre antrenamente specifice, ai mai mult de 100 din care să alegi. Între ele găsești și înotul, pentru că Watch GT 4 este și rezistent la apă, până la o adâncime de 50 de metri.

Pe partea de conectivitate, Huawei Watch GT 4 folosește Bluetooth 5.2, cu autonomie de până la 100 de metri față de telefon. A, da, apropo de telefon: încă un lucru super tare la acest smartwatch este că îl poți conecta cu orice dispozitiv cu iOS sau Android. Practic, funcționează cu orice telefon!

Baterie

Pe lângă calitățile mai sus enumerate — design, personalizare, tracking — ale lui Huawei Watch GT 4, autonomia bateriei este un adevărat show stopper: până la 2 săptămâni pentru versiunea de 46 mm și 1 săptămână pentru versiunea de 41 mm.

Merită să-l cumpăr?

În familia Huawei, WATCH GT 4 este poziționat între vârful de gamă și ofertele entry-level. Asta înseamnă, printre altele, că preia unele dintre funcțiile pe care le găsești pe Huawei Watch Ultimate Series, dar îți este oferit la un preț mai accesibil. Cu milioanele sale de modalități de personalizare, designul elegant și, cel mai important, cu toate aplicațiile și senzorii pe care le oferă, WATCH GT 4 este mai degrabă un must have decât un nice have. Este un supergadget!

