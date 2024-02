Honor Magic V2: 5 motive pentru care să-l cumperi

Cumva ne așteptam ca telefoanele foldable să fie din ce în ce mai subțiri, dar parcă nu ne așteptam să ajungem la foldables cu grosime măsurată în milimetri 1) atât de repede și 2) din partea unui contender tânăr precum Honor. O adevărată surpriză!

V-am zis cât de subțire e? Este foarte subțire! 9,9 milimetri grosime are Honor V2 atunci când este pliat! Dacă-l depliezi, ajunge la 4,7 milimetri. Greutate? 231 de grame. Telefonul ăsta, chiar și pliat, este mai subțire decât alte telefoane non-foldable. Și asta fără să-i lipsească vreo funcție, baterie sau vreun ecran pe care-l găsești la acest tip de telefoane. Finuț prin dimensiuni, dar finuț și prin design, asta ar fi o descriere succintă pentru exteriorul acestui nou vârf de gamă de la Honor. Este disponibil în culorile violet sau negru, iar dacă vrei mai mult posh, e bine să știi că V2 Ultimate are spatele îmbrăcat în piele vegană. Prima întrebare care-ți vine în minte probabil atunci când te uiți la un foldable este „Cum stăm cu balamaua?” Aici avem titan, deci stăm foarte, foarte bine. Honor spune că rezistă la peste 400.000 de plieri, pentru cine are timp să-l deschidă de atât de multe ori.

Honor Magic V2 vine cu două ecrane mari și performante: cel extern are 6,43” iar cel din interior, 7,92”. Ambele sunt LTPO OLED, au o densitate a pixelilor de circa 402 dpi, peste un miliard de culori și o rată de refresh de până la 120 de Herzi. Și ar fi păcat să nu protejezi corespunzător așa performanțe, așa că ecranul exterior se laudă cu tehnologie Nanocrystal, care sporește de până la 10 ori rezistența la cădere. Ca luminozitate, ecranul exterior se poate lumina până la 2.500 de niți, ca să n-ai nicio problemă de a privi la el chiar și cu soarele deasupra capului. Cel interior se luminează până la 1.600 de niți. Suficient pentru majoritatea situațiilor.

Pentru că vorbim de un vârf de gamă și de un foldable în același timp — adică cel mai business tip de telefon, până la urmă —, Honor Magic V2 se achită admirabil și la capitolul performanțe: este animat de un procesor octa-core Snapdragon 8 de generația a doua. Și pentru că performanțele nu fac de obicei casă bună cu înghesuiala, Honor a dezvoltat un sistem de răcire avansat, cu o rată foarte bună de dispersie a căldurii. Cu alte cuvinte, Honor Magic V2 este un telefon care nu se sperie de multitasking, o funcție pe care toți producătorii de telefoane foldable speră că o folosești, că e păcat de ea. Memoria de lucru în cazul lui Magic V2 este de 16 Gb RAM indiferent de versiunea aleasă, însă dacă vrei maximum de spațiu de stocare va trebui să mergi pe Ultimate, căci doar acela vine cu HDD de 1 Tb. Altfel, ai de ales între 256 sau 512 Gb.

Poate că nu camerele te interesează pe tine atunci când cumperi un telefon foldable, dar în mod deloc surprinzător, Honor și-a dat maximul de silință și aici: Magic V2 vine cu o suită de trei camere frontale — un ultra wide de 50 MP, un wide tot de de 50 MP, o cameră telefoto de 20 MP cu zoom de până la 40x. Camera de selfie are 16 MP și e limitată la 30 fps indiferent de rezoluție (trage și 4K), în timp ce camerele frontale pot înregistra 4K la 60 fps. Ca să fie siguri că-ți ies pozele sau filmările bine chiar și atunci când filmezi ecrane sau lumini cu rată mare de refresh, camerele de pe Magic V2 vin cu senzori de flicker, dar și cu senzori de temperatură de culoare. De-aici le preia algoritmul și face o treabă bună în captare. Unii ar zice că aproape la fel de bună ca Google Pixel…

Honor Magic V2 vine cu baterie de 5.000 mAh, o cifră surprinzătoare având în vedere cât de… subțire e telefonul ăsta! În teorie, în funcție de cum îl folosești — considerând că nu stai toată ziua cu „cartea” deschisă — te ține cu ușurință o zi întreagă. Și se încarcă și repede: 66 kW este puterea maximă de încărcare.

Cu Magic V2, Honor aplică strategia „less is more”, unde atât „less” (dimensiuni reduse) cât și „more” (procesor performant, camere capabile, ecrane fantastice) sunt în avantajul tău.