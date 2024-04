Familia Samsung Galaxy A

Super-gadget. Când auzi cuvântul ăsta te gândești probabil la un telefon vârf-de-gamă, aspirațional, cum ar fi noul Samsung Galaxy S24 Ultra — în cazul în care ai ratat prezentarea lui, îți las un link aici, în colțul de sus al ecranului. Sau poate te gândești la un iPhone 15 Pro Max — uite un link și pentru prezentarea celui mai nou și mai performant iPhone.

Dar azi vorbesc despre altfel de supergadgeturi: alea de buget, menite să-ți ofere tot ce ai nevoie de la un telefon în 2024 și nimic din ce nu ai neapărată nevoie. Un exemplu foarte bun aici sunt telefoanele din gama Galaxy A, de la Samsung. Ecrane mari și viu-colorate, camere decente, baterii foarte mari și performanțe satisfăcătoare — toate astea, la prețuri foarte ofertante. Cam asta-ți promite gama entry-level de la Samsung, reprezentată aici prin patru exemplare.

Încă un lucru pe care trebuie să-l știi despre A-uri: sunt multe! Din fericire, denumirile au sens, așa că dacă știi să le „citești”, vei ști și ce ai în față. Prima cifră care vine după A reprezintă… nivelul de echipare, dacă vrei să-i zicem așa. De la 0 la 9 — cu toate că, la noi în țară, numărătoarea se oprește la 5. A doua cifră după A reprezintă generația. De exemplu, A05 este succesorul lui A04, care a fost succesorul lui A03, care a fost… mă rog, ai înțeles tu! Și dacă mai e să găsești ceva după a doua cifră, asta ar fi indicativul „S”, care indică o versiune mai… specială a acelei generații.

Bun, păi să o luăm de la cel mai mic: Galaxy A05S. Cel mai mic număr adică, pentru că la dimensiuni, A05S este destul de mare, și mai e și serios în design. O fi el din plastic, dar finisajul ăsta mat îi dă un plus de greutate — metaforic vorbind! Doar bezelul ăsta negru care înconjoară ecranul îl dă de gol. 6,7” are ecranul LCD al lui Samsung Galaxy A05S, cu rezoluție 1080p și rată de refresh de 90 de hertzi și luminozitate de 470 de niți. Capacitate de stocare? 64 de giga în standard dar, ca toate modelele din seria Galaxy A, A05S vine cu slot microSD, ceea ce înseamnă că îți poți mări capacitatea de stocare cu până la 1 Tb. Apropo de sloturi: A05S are și dual-sim.

Chipsetul octa-core Snapdragon 680 face o treabă decentă la capitolul performanțe, la fel și camerele: cea mai mare are 50 MP, iar celelalte două (cea macro și cea de adâncime) au câte 2 MP. Camera de selfie? 13 MP. Bateria are 5.000 de miliamperi și se încarcă la 25 de wați. Adică repejor!

Galaxy A15 este succesorul celui mai vândut telefon Samsung al generației sale, dar face față presiunii cu un upgrade tehnic major și cu design inspirat de fratele mai mare S23. Practic, A15 preia pachetul tehnic de la A24, care se situa pe o treaptă superioară. Noutățile cele mai importante sunt un chipset mai performant, Nanotek Dimensity 6100+ (cu șase nuclee) și ecran AMOLED. Are 6,5”, rezoluție 1080p, rată de refresh de 90 Hertzi și luminozitate de până la 800 de niți. Oferă suport 5G, are 128 sau 256 de giga spațiu de stocare, dar vine și cu slot de microSD, dacă vrei să-ți faci upgrade de spațiu. Apropo de upgrade: și sistemul de operare evoluează la One UI 6, bazat pe Android 14.

Cea mai nouă generație Samsung A2, adică A25, vine cu chipset 5G, ecran cu rată de refresh mai mare, speakere stereo și camere care filmează 4K. Camere sunt, firește, ceva mai bune aici: 50 MP cea principală, 8 MP cea ultrawide și 2 MP pentru macro. Și ecranul este mai bun: un AMOLED de 6,5” cu rată de refresh de 120 Hz și până la 1.000 de niți luminozitate. Chipsetul este și el mai performant, iar sistemul de operare al lui Galaxy A25 este bazat pe Android 14.

Ajungem, iată, și la cel mai luxos model din gama Galaxy A pe care-l găsești în România: Galaxy A54, care plusează cu finisaje elegante, glossy și cameră de selfie desprinsă de bezelul negru al ecranului, dar și cu un procesor mai puternic și camere mai bune. Și este și rezistent la apă! Ecranul de 6,4” Super AMOLED al lui Galaxy A54 are suport HDR10+ și rată de refresh de 120 de hertzi variabilă, iar pe el găsești și senzorul de amprentă pentru deblocarea telefonului, asta în cazul în care nu ți-ai setat deja funcția de deblocare prin recunoaștere facială, de care toate Galaxy-urile A dispun oricum. La camere, avem cea main de 50 MP pe care o găsești pe toată gama, dar cea ultrawide are 12 MP, iar cea macro, 5 MP.

Camere dispuse individual, finisaje mate sau glossy, rame cu efect 3D, butoane cu cititor de amprentă încorporat… nici măcar nu trebuie să mijești ochii ca să zici despre un Galaxy A că arată mai scump decât este. Sigur, poate că nu o fi ăsta primul lucru pe care-l cauți la un telefon de buget, dar acest atribut al calității percepute este un bonus tot timpul binevenit. Iar dacă ești fan al căștilor prin cablu, uite o veste bună: indiferent ce Galaxy A îți cumperi, vei avea la dispoziție o mufă Jack.

Atât dimensiunile ecranelor telefoanelor din seria Galaxy A diferă ușor de la model la model, pe măsură ce progresezi către numerele mai mari din serie. Sau, dacă nu sunt mai mari, atunci sunt mai performante. De exemplu, noul A05S are ecran de 6,7” PLS LCD, în timp ce A15 primește tehnologie AMOLED pe display-ul său de 6,5”. Du-te mai sus și vei găsi Super AMOLED, rată de refresh mai bună și chiar suport HDR10+.

Și în cazul chipseturilor vei întâlni o situație similară cu cea a ecranelor. Entry-levelul are Snapdragon 680 — un punct bun de plecare, dacă ne întrebi pe noi — și pe măsură ce progresezi în gamă primești procesoare mai puternice și suport grafic mai bun, fie de la Mediatek, fie de la Exynos. Plaja de performanțe pe care ți le oferă Galaxy A este cuprinzătoare și răspunde mai tuturor nevoilor unui utilizator normal. Capacitate de stocare? Entry-level este cea de 64 de Giga, însă cel mai des întâlnite sunt cele de 128 Gb. Dar asta contează mai puțin atunci când ai un slot microSD prin care-ți poți mări capacitatea de stocare cu până la 1 Tb.

Oricare dintre A-urile de la Galaxy vine cu o suită de trei camere, iar cea principală are 50 de megapixeli indiferent de model. Cele ultrawide și macro variază, crescând de la 2 MP la 12 MP pentru ultrawide, respectiv 5 MP pentru macro. Camera de selfie are 12 sau 13 MP, după caz. La capitolul înregistrare video, numitorul comun este filmarea 1080p la 30 fps, iar pe modelele superioare găsești stabilizare video și captură la 4K @ 30 fps. Not bad!

Bateriile telefoanelor din seria Galaxy A au aceeași capacitate, indiferent de model: 5.000 mAh, adică suficient pentru o utilizare cumpătată. Suficient să te țină și două zile încărcat adică! În cazul telefoanelor cu rată de refresh variabilă, te bucuri de și mai multă autonomie. Încărcarea se face la 15 W sau la 25 W în funcție de model.

Păi e simplu: A-urile din familia Galaxy îți fac intrarea în lumea smartphone-urilor moderne fără să-ți ia o mână și un picior pentru asta. De fapt, sunt atât de accesibile încât toate atributele sale de performanță și de design par că vin la superofertă!